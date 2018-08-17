МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии и председатель правления государственной Saudi Aramco Халид Аль-Фалих подтвердил намерения компании осуществить листинг на бирже, следует из его сообщения в ежегодном отчете компании.

"Тем временем компания продолжает готовиться к листингу, что является знаковым событием, которого компания и ее совет директоров ожидают с воодушевлением", — заявил Аль-Фалих.

В марте Халид аль-Фалих сообщал, что первичное размещение акций компании (IPO) может быть перенесено на 2019 год. Предполагается, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций. При этом в СМИ появлялась информация о двухэтапном размещении компании на рынке, которое должно было начаться в 2018 году.

При этом в июле агентство Блумберг со ссылкой на свои источники писало, что Saudi Aramco может отказаться от IPO в пользу выпуска облигации для привлечения средств на покупку доли в нефтехимической корпорации Saudi Basic Industries Corporation (SABIC). Средства, собранные в ходе размещения облигаций и покупки доли в SABIC, пойдут в государственный суверенный фонд PIF, который владеет 70% в нефтехимической компании. В результате фонд получит финансирование, которое изначально планировалось собрать на IPO Aramco, добавлял источник агентства.

Таким образом, компания смогла бы "тонко" избежать размещения на биржах, которое оказалось сложнее, чем предполагалось, и тем не менее выручить средства для саудовской экономики, уточнял источник.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Saudi Aramco контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии.