МЕЗЕБЕРГ (Германия), 18 авг /ПРАЙМ/. Энергетика является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Россией и Германией, потребление российского газа постоянно увеличивается и в этом году выросло на 13%, заявил президент РФ Владимир Путин перед переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Одним из приоритетных направлений (сотрудничества — ред.) является энергетика, это хорошо известно. Германия — крупнейший покупатель российских энергоресурсов. В 2017 году мы только газа поставили 53,8 миллиарда кубических метров", — сказал Путин.

Он добавил, что эти объемы покрывают более 30% немецкого рынка. "Потребление российского газа постоянно растет и в этом году увеличилось на 13%", — отметил президент России.

По данным "Газпрома", поставки газа в Германию с 1 января по 15 июня выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,2% (на 3,2 миллиарда кубометров). При этом в целом в дальнее зарубежье концерн нарастил поставки на 5,6% (5 миллиардов кубометров), до 93,6 миллиарда кубометров.