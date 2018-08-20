МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин и дизельное топливо с 13 по 17 августа в рознице в основном росли в диапазоне 1-2 копеек, при этом стоимость бензина "Регуляр-92" не изменилась, а цена на авиакеросин в аэропортах снизилась, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

В рознице с 13 по 17 августа динамика среднероссийских цен бензина была разнонаправленной. Так, "Нормаль-80" подорожал на 1 копейку, до 38,76 рубля за литр, "Премиум-95" — на 2 копейки, до 44,44 рубля за литр. Цена на "Регуляр-92" не изменилась и составила 41,5 рубля за литр.

В оптовом сегменте цена на бензин "Нормаль-80" после снижения на 0,4% неделю назад вернулась к росту — на 4,7%, до 42,4 тысячи рублей за тонну. Цена на "Регуляр-92" увеличилась на 1,5%, до 44,893 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 2,8%, до 47,462 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены продолжили снижаться по всем маркам. "Нормаль-80" за неделю подешевел на 0,5%, до 49,535 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — на 0,7%, до 50,643 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 0,5%, до 52,254 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах снизилась на 0,4% и составила 58,034 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин также подешевел — на 0,3%, до 44,713 тысячи рублей за тонну.

Цены на летнее дизтопливо в рознице снизились на 1 копейку, до 44,61 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него уменьшились на 0,1%, до 50,403 тысячи рублей за тонну, на оптовом — выросли на 1,1%, до 46,299 тысячи рублей за тонну.