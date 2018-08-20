МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил, что попытки противодействия реализации строительства газопровода "Северный поток-2" идут вразрез с международными торговыми правилами и нормами: закамуфлировать это никак нельзя. РФ готова к возможным новым санкциям США против "Северного потока-2"

"Мы уже говорили, что, безусловно, попытки противодействовать сугубо коммерческому международному проекту абсолютно идут вразрез и являются категорическим нарушением всех торговых правил и норм, и правил ВТО. Ничем другим это не является, и ничем другим, никакими иными мотивами они не могут быть закамуфлированы", — пояснил свою позицию Песков.

Напомним, что, как сообщила на прошлой неделе газета Wall Street Journal, новый пакет санкций Соединенных Штатов против компаний-участниц проекта "Северный поток-2"в настоящее время находится в высокой стадии проработки. Собеседники из числа бывших и действующих чиновников США сообщили изданию, что новый проект антироссийских санкций проходит процесс обсуждения. Новые экономические меры могут быть введены уже в течение нескольких недель.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в воскресенье заявлял, что Россия готова к возможному введению новых санкций США против участников строительства газопровода "Северный поток-2", эти санкции проект не остановят.

"Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии", — заявил он и отметил, что Вашингтон не может рассчитывать на то, что экономические меры остановят реализацию проекта либо будут способствовать выходу из него участников. "Несмотря на это, проект будет реализован, США не стоит ожидать, что кого-то заманит рынок их сжиженного газа", — заключил сенатор.