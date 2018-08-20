КИЕВ, 20 авг — ПРАЙМ. Компания "Укргаздобыча" заявляет об аресте своих счетов в рамках решения о принудительном взыскании с компании более 261 миллиона гривен (9,3 миллиона долларов), говорится в сообщении на сайте компании в понедельник.

"Сообщаем, что принято решение о принудительном взыскании с "Укргаздобычи" более 261 миллиона гривен в связи с нарушением ООО "Карпатыгаз" как оператора по договору о совместной деятельности (СД) своих обязательств по договору лизинга перед ООО "Центр финансового лизинга". Таким образом, компания продолжает терпеть убытки от совместной деятельности в рамках договора с ООО "Карпатыгаз" и компанией Misen Enterprises AB, который был расторгнут", — говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что "Укргаздобыча" в Стокгольмском арбитраже расторгла договор СД с "Карпатыгазом" и шведской Misen Enterprises (акционером "Карпатыгаза"). По данным компании, суд установил, что условия договора о СД были нарушены и Misen Enterprises, и "Карпатыгазом". В частности, они не поставили предусмотренные договором измерительные станции. Как поясняет в понедельник "Укргаздобыча", решение о взыскании средств было принято в соответствии с судебным решением из-за иска «Центра финансового лизинга» ко всем участникам договора о СД.

"Однако по состоянию на 20.08.2018 года арестованы только счета "Укргаздобычи". Компания "Укргаздобыча" удивлена скоростью принятия решений как со стороны судей, так и со стороны государственной исполнительной службы по выдаче документов, направленных на блокирование счетов и взысканию средств только по одному из участников договора", — говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что теперь из-за блокирования счетов крупнейшей газодобывающей компании Украины под угрозой находятся вопросы оплаты налогов, рентных платежей, заработной платы работникам и обязательств перед контрагентами.

В начале февраля 2016 года глава "Укргаздобычи" Олег Прохоренко заявлял, что госкомпания через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам. На тот момент уже были поданы иски по шести компаниям из восьми. По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили своих обязательств по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа.