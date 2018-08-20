МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Венгрия, Словакия и Польша сократят прием российской нефти из трубопровода "Дружбы" в 2018 году в среднем на 7,5%, до 24,07 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин.

"По нефтепроводу "Дружба" в 2018 году в Польшу будет поставлено 15,115 миллиона тонн (снижение на 3,4% по сравнению с предыдущим годом), в Словакию – 4,99 миллиона тонн (снижение на 9,4%), в Венгрию – 3,968 миллиона тонн (снижение на 9,6%)", — сказал Демин.

При этом поставки по нефтепроводу в Чехию снизятся на 1%, до 4 миллионов тонн, в Германию – вырастут на 0,3% — до 19,954 миллиона тонн, отметил он.