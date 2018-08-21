МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российское министерство энергетики предложило пересмотреть размер демпфирующей надбавки — выделяемой из бюджета субсидии для нефтяных компаний. Об этом во вторник пишет РБК со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников, в начале текущего месяца Минэнерго направило предложение в кабмин. С данной инициативой ведомство выступило в качестве ответа на поручение вице-премьера Дмитрия Козака: он поручил проанализировать этот вопрос.

В свою очередь близкий к администрации президента собеседник пояснил, что параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.

"Правительство может пересмотреть размер бюджетной субсидии для нефтяных компаний — так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке", — пишет издание.

В настоящее время нефтяные компании страны не устраивает предложенный размер демпфирующей надбавки. Правительство РФ планирует, что со следующего 2019 года нефтяникам будут компенсировать из бюджетных денег часть экспортной премии: в 2019 году это будет 60%, в следующие годы — 50%. Один из собеседников издания заявил, что в следующем году компании могут получить порядка 120 млрд рублей.

В свою очередь нефтяники хотят компенсировать из бюджета 100% премии. Это 200 млрд рублей в 2019 году.