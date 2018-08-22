МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" согласовал увеличение компанией доли в российско-вьетнамском СП "Газпромвьет" до 71,8% с 61,76%, следует из материалов российской компании.

"Согласовать позицию ПАО "Газпром" по голосованию его представителей в органах управления ООО "Газпромвьет" за увеличение уставного капитала ООО "Газпромвьет" за счет внесения ПАО "Газпром" дополнительного вклада на сумму 548,33 миллиона рублей с оплатой денежными средствами, по итогам которого номинальная стоимость принадлежащей ПАО "Газпром" доли в уставном капитале ООО "Газпромвьет" составит 1,49 миллиарда рублей, а ее размер увеличится и составит 71,87199%", — говорится в материалах.

В мае "Газпром" увеличил долю "Газпромвьет" до 61,76%.

В соответствии с договором об учреждении ООО "Газпромвьет" от 15 декабря 2009 года между "Газпром" и КНГ "Петровьетнам" создано общество с ограниченной ответственностью "Газпромвьет" (с первоначальным распределением долей: "Газпром" — 51%, КНГ "Петровьетнам" — 49%).