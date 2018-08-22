МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Саудовская Аравия свернула подготовку к IPO государственной нефтяной компании Aramco, которое должно было стать крупнейшим в истории. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на Reuters.

По сведениям источников Reuters, группа консультантов, работавших над подготовкой к IPO, была распущена, а власти страны теперь сосредоточились на приобретении "стратегической доли" в местной нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp.

Saudi Aramco была основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности Саудовской Аравии. В марте министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что IPO Saudi Aramco может быть перенесено на 2019 год. Предполагалось, что в рамках IPO нефтегигант разместит до 5% своих акций.