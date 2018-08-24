МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Из-за сбоев добыча на месторождении Кашаган не сможет достичь запланированного уровня в этом году. В связи с этим трубопровод КТК не будет загружен полностью в 2018 году, как планировалось ранее. Проблемы на Кашагане стали причиной внесения Казахстана в список стран, где существуют высокие риски сбоев в поставках нефти на мировой рынок.

НЕДОСТИЖИМЫЙ УРОВЕНЬ

Компания NCOC (North Caspian Operating Company), ведущая разработку месторождения Кашаган, постоянно сталкивается с техническими проблемами и не может добиться стабильного уровня добычи. Кашаган – гигантское нефтяное месторождение, расположенное на шельфе Каспия. По утверждению представителей казахстанского правительства, оно является крупнейшим в мире, которое было открыто за последние полвека.

Коммерческая добыча на началась в ноябре 2016 года – на 11 лет позже первоначально запланированного строка. С завидной регулярностью на Кашагане происходят производственные сбои.

Согласно планам NCOC, добыча на месторождении должна была составить 370 тыс. барр./сут. к концу 2017 года. Однако этим планам не суждено было сбыться. Представители консорциума и министерства энергетики Казахстана объяснили это проблемами, возникшими с "приемистостью пласта". Управляющий директор NCOC Бруно Жарден выразил уверенность, что добыча достигнет 370 тыс. барр./сут. в 2018 году.

Однако сбои в производстве не позволяют добиться поставленной цели. По данным западных источников, в этом году на крупнейшем казахстанском месторождении из-за технических проблем падение добычи имело место в январе, марте, апреле и мае. Последний случай был отмечен в июне, когда добыча обвалилась сразу на 240 тыс. барр./сут.

По словам министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева, сейчас добыча на Кашагане достигает 320-330 тыс. барр./сут. Однако из-за технических проблем средняя добыча в январе–июне этого года составляет 254 тыс. барр./сут. В министерстве энергетики считают, что желанный уровень в 370 тыс. барр./сут. будет достигнут в 2019 году, что ознаменует завершение первой фазы разработки месторождения.

Из-за нестабильной добычи на Кашагане западные эксперты внесли Казахстан в список стран, где существуют риски сбоев в поставках нефти на мировой рынок, наряду с Венесуэлой, Ливией, Анголой и Нигерией.

КТК ОСТАНЕТСЯ НЕЗАГРУЖЕННЫМ ПОЛНОСТЬЮ

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) планировал в этом году увеличить транспортировку нефти до максимального объема – 67 млн тонн, что стало возможным после завершения проекта расширения нефтепровода.

В соответствии с планами трубопроводной компании, нефтедобывающие предприятия Казахстана должны были обеспечить поставку 60 млн тонн, включая 13 млн тонн с месторождения Кашаган. Оставшиеся 7 млн тонн обязались предоставить российские компании – прежде всего "Лукойл", добывающий нефть и газ на шельфе Каспия.

Однако КТК получит от нефтяников Казахстана и России в этом году лишь 60 млн тонн, сказал Николай Горбань. Глава КТК признал, что максимальный уровень загрузки нефтепровода в этом году достигнут не будет. По его словам, сокращение объемов прокачки нефти на экспорт произошло "из-за внеплановых ремонтов, неблагоприятных погодных условий в Новороссийске, ремонтов на месторождении и так далее".

КТК имеет огромное значение для Казахстана, поскольку является кротчайшим маршрутом доставки нефти на мировые рынки. По этому трубопроводу осуществляются прокачка более двух третей казахстанской нефти, предназначенной для поставки за рубеж.

Трубопровод КТК, протяженностью 1511 км, проложен от месторождения Тенгиз в Западном Казахстане до погрузочного комплекса на побережье Черного моря под Новороссийском.

Строительство нефтепровода началось в мае 1999 года, а уже в октябре 2001 года была осуществлена загрузка первого танкера. В середине 2014 года была достигнута максимальная пропускная способность КТК в 28,2 млн тонн. Однако мощность не обеспечивала потребностей нефтяных компаний, работающих в Казахстане. Для увеличения объемов прокачки использовались антифрикционные присадки, что позволило повысить мощность до 35 млн т/г.

В связи с увеличение добычи нефти в каспийском регионе в 2009 году акционеры КТК приняли решение о расширении пропускной способности нефтепровода до 67 млн т/г. Расширение осуществлялось в три этапа, в ходе которых были построены 10 насосно-перекачивающих станций и увеличены мощности погрузочного комплекса. В апреле этого года было официально объявлено о завершении проекта расширения КТК, на который было потрачено $5,4 млрд.

Трубопровод КТК рассматривается как основной маршрут экспорта нефти, добываемой на Кашагане.

ДОБЫЧА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

До 2017 года добыча в стране снижалась в течение четырех лет подряд, но разработка Кашагана позволила Казахстану в прошлом году увеличить производство нефти до рекордного объема – 86,2 млн тонн. Западные агентства ожидали быстрый рост добычи в стране, что могло поставить под угрозу соглашение ОПЕК+. Однако из-за проблем на Кашагане рост добычи оказался не таким быстрым, как ожидалось. Добыча нефти и конденсата в январе-июле составила 52,9 млн тонн – на 6,1% больше, чем за тот же период 2017 года.

Казахстан присоединился к соглашению ОПЕК+, которое предусматривало сокращение добычи для снижения излишков нефти и достижения баланса спроса и предложения на мировом рынке. Несмотря на соглашение, добыча в Казахстане не сократилась, а увеличилась, поскольку акционеры NCOC и правительство Казахстана стремятся получить отдачу от Кашагана, на разработку которого были затрачены огромные суммы. По официальным данным, к моменту начала промышленной добычи в проект было инвестировано свыше $50 млрд.

Однако еще в 2012 году эксперты интернет-проекта CNN Money оценили совокупные затраты на разработку Кашагана в $116 млрд, назвав этот проект самым дорогим в мире. Сейчас участники NCOC не предоставляют информацию о средствах, которые были инвестированы в разработку Кашагана

Кроме того, остается открытым вопрос о рентабельности добычи на крупнейшем месторождении Казахстана. В 2016 году по расчетам специалистов "КазМунайГаза" – государственной нефтяной компании Казахстана – разработка Кашагана может быть рентабельной при цене на нефть в $100/барр. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, добыча на месторождении станет прибыльной, если нефтяные котировки находятся в диапазоне $120–130/барр.

Однако для руководства Казахстана провал проекта Кашаган недопустим, поскольку после объявления о независимости Казахстана Каспий стал приманкой для иностранных инвесторов. Когда в 1997 году подписывалось соглашение о разделе продукции для Северного Каспия (North Caspian PSA), президент Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан по запасам нефти уступает только Саудовской Аравии. В девяностые годы казахстанские официальные лица уверяли, что добыча в стране достигнет 170 млн т/г к 2015 году благодаря неисчерпаемым запасам Каспия.

В 1994 году США даже объявили каспийский регион зоной своих жизненно важных интересов.