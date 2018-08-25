БАКУ, 25 авг — ПРАЙМ. Немецкая Uniper SE и азербайджанская Госнефтекомпания (ГНКАР, SOCAR) будут сотрудничать для повышения энергоэффективности при добыче нефти и газа, компании сегодня подписали соответствующее соглашение, говорится в распространенном в субботу релизе SOCAR.

SOCAR и Uniper в 2013 году заключили контракт по долгосрочным поставкам газа. Согласно контракту, до 2045 года в Европу по "Южному газовому коридору" ежегодно должно поставляться 1,5 миллиарда кубических метров. В 2015 году компании также создали совместное предприятие по производству турбогенераторных установок. Сдача в эксплуатацию новых установок планируется в начале 2020 года. Стоимость проекта оценивается приблизительно в 30 миллионов евро.

Согласно релизу, цель нового соглашения — оптимизировать энергопотребление в промышленности и, таким образом, добиться снижения эмиссии газа. Для этого уже определены конкретные мероприятия и сейчас проводятся последние уточнения.

Как отметил член правления Uniper Кристофер Дельбрюк, новый проект выведет долгосрочное сотрудничество между двумя компаниями на новый уровень. "Этот проект приведет к сокращению выбросов тепличного газа в регионе и экономии природных ресурсов страны. Соглашение обещает хорошую перспективу на будущее и прибыльно как для SOCAR, так и для Uniper", — сказал Дельбрюк.

В свою очередь, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев отметил, что сотрудничество с Uniper создало Азербайджану возможность воспользоваться передовыми технологиями.

"Подписание сегодняшнего соглашения показывает высокий уровень экономических отношений между нашими странами, сотрудничество сторон в рамках "Южного газового коридора", и в очередной раз показывает важную роль Азербайджана и SOCAR в обеспечении энергетической безопасности Европы", — сказал Абдуллаев.