МОСКВА, 26 авг /ПРАЙМ/. День шахтера отмечается в России в воскресенье.

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Праздник День шахтера был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько. Празднование профессионального Дня шахтера было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Отмечается в последнее воскресенье августа. В 2018 году праздничная дата приходится на 26 августа.

Начало горному делу в России было положено во второй половине XV века при великом князе Московском Иване III. Первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край еще в 1491 году. Однако мощный импульс горное дело получило лишь в период царствования Петра Великого. Учреждением "Приказа рудокопных дел" (1700) была открыта эпоха формирования горного дела в России как базового сектора будущей промышленности.

В конце XVIII века – начале XIX века в России открыли и начали разрабатывать 25 угольных месторождений.

В конце XIX века горное дело занимало главное место в ряду других отраслей российской промышленности. В горнозаводских промыслах было занято 436 тысяч рабочих. Началось строительство угольных шахт в Донбассе, на Урале, в Подмосковном и Кузнецком бассейнах, на Дальнем Востоке.

К началу XX века добыча угля возросла с 121 тысячи тонн в 1860 году до 12 миллионов тонн в 1900 году, а в 1913 году достигла почти 36 миллионов тонн.

В 1930-е годы начала формироваться база отечественного горного машиностроения. Советскими учеными и конструкторами было создано много новых горных машин и механизмов. В распоряжение горняков поступили отечественные мощные врубовые машины, бурильные и отбойные молотки, угле- и породопогрузочные машины. Были разработаны конструкции первых угольных комбайнов. Началось становление отраслевой науки. В Москве были созданы Всесоюзный угольный институт и Институт горного дела АН СССР, Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения "Гипроуглемаш".

В 1932 году по инициативе горловского забойщика Никиты Изотова началось соревнование за высокую производительность труда и досрочное выполнение государственных планов. Правильное планирование времени – не менее важная часть.

Дальнейшее развитие это соревнование получило в 1935 году, когда забойщик шахты "Центральная-Ирмино" (Луганская область, Украина) Алексей Стаханов за смену вместе с двумя крепильщиками нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (месячная производительность забойщика в 1929-1930 годах составляла около 83 тонн). Это событие инициировало рождение "стахановского движения" – массового социалистического соревнования за достижение наивысшей производительности труда. "Стахановское движение" сыграло большую роль в повышении производительности труда, которая увеличилась в целом по отрасли за более чем десятилетний период в два с лишним раза.

В начале 1950-х годов для угольной промышленности в ее развитии начался "золотой век", который продолжался более трех десятилетий. Этот период сопровождался непрерывным ростом объемов угледобычи, наращиванием производственных мощностей предприятий, повышением технического уровня процессов угледобычи, совершенствованием способов разработки месторождений, внедрением рациональных систем организации труда и производства.

В конце 1980-х годов в связи с общим хозяйственным кризисом в стране рушилась финансовая система, общее падение производства привело к значительному уменьшению потребности в угле. В начале 1990-х годов угольную отрасль потрясли забастовки. Единственным выходом стала реструктуризация всей угольной отрасли. Начало ей положил указ президента РФ от 30 декабря 1992 года "О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий и организаций угольной промышленности". Были разработаны "Основные направления реструктуризации угольной промышленности России", утвержденные правительством РФ.

За период 1993-1997 годов в результате осуществления мероприятий по реструктуризации отрасли в стране было закрыто 153 угледобывающих предприятия, при этом более 60% закрытых шахт добывали особо ценные коксующиеся и энергетические угли. Массовое закрытие шахт привело к угасанию многих шахтерских городов и поселков. Резко возросла безработица в угольных регионах, до крайних пределов обострилась проблема выплаты заработной платы. Господдержка отрасли постоянно сокращалась и не выполнялась в полном объеме.

Акции протеста шахтеров приобрели наиболее острые формы – голодовки протеста, "рельсовые войны" были в те годы чуть ли не повседневной реальностью угледобывающих регионов России.

Руководством государства было решено скорректировать методы реформирования отрасли. "Основные направления реструктуризации угольной промышленности России" были переработаны и в августе 1998 года утверждены в новой редакции. Был также принят ряд указов и постановлений, направленных на социальную защиту работников, стабилизацию социально-экономической ситуации в шахтерских городах и поселках. Впервые за много лет стали урегулироваться вопросы финансирования мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

За 1994-2007 годы в основном был пройден трудный период реструктуризации, угольная отрасль преобразовалась из планово-убыточной в эффективный сектор топливно-энергетического комплекса рыночной экономики и на этой основе достигла первых положительных результатов по стабильному обеспечению страны угольной продукцией.

После проведенных структурных преобразований отрасль стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе России полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции осуществляются частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств.

В январе 2012 года была принята Долгосрочная программа развития угольной промышленности до 2030 года. Целью Программы является реализация потенциальных конкурентных преимуществ российских угольных компаний в рамках осуществления долгосрочной государственной энергетической политики и перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны.

Угольная промышленность России вносит значительный вклад в экономику страны и диверсификацию ее энергетического баланса. Уголь в энергобалансе РФ составляет более 14% и является третьим по значению энергоресурсом.

Уголь добывается в 22 регионах России, работают 59 шахт, 119 разрезов, более 60 обогатительных фабрик.

2017 год стал рекордным по объемам добычи в угольной отрасли российского ТЭК, впервые за 17 лет добыча угля достигла отметки 410 миллионов тонн (+24,6 миллиона тонн или +6,4% к 2016 году).

Начиная с 2000-х годов основным фактором роста добычи угля в России является увеличение экспорта. Наша страна играет заметную роль в обеспечении мировых потребностей в этом полезном ископаемом, он стабильно экспортируется в 75 стран мира.

Приоритетными экспортными направлениями являются рынки Китая, Южной Кореи, Японии, Индии, Вьетнама, Малайзии.

В угольной отрасли трудится 148 тысяч человек плюс 500 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. Угольные предприятия являются градообразующими для 31 моногорода общей численностью 1,5 миллиона человек. 50% электроэнергии в Сибири и на Дальнем Востоке производится угольной генерацией. Уголь обеспечивает 39% грузооборота страны.

Для многих угольно-добывающих городов и районов страны День шахтера неразрывно связан с Днем города, является главным праздником и отмечается народными гуляньями, концертами и фейерверками.