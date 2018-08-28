БАРНАУЛ, 28 авг /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник с рабочим визитом посетит Барнаул, где проведет заседание федерального штаба по электроснабжению и подготовке Сибирского федерального округа (СФО) к прохождению осенне-зимнего периода, сообщает пресс-служба ведомства.

"Запланировано заседание федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов в Сибирском федеральном округе", — говорится в сообщении.

Также планируется участие в заседании региональных и федеральных представителей власти.