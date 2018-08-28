МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин предложил ввести эталонный принцип тарифообразования в электроэнергетике. В ходе заседания комиссии по ТЭК он отметил, что в отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. При этом эти деньги идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, сказал глава государства.

В "Россетях" агентству "Прайм" сообщили, что неоднократно заявляли о необходимости перехода к эталонному принципу при формировании тарифов на передачу и распределение электроэнергии.

По словам энергетиков, от этого подхода выигрывают все: тариф становится прозрачным и понятным потребителю, выравнивается стоимость электроэнергии в соседних регионах, что благоприятно скажется на их инвестиционной привлекательности, а энергокомпании получают экономически обоснованную плату за свои услуги для дальнейшего развития и модернизации инфраструктуры.