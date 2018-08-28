БАРНАУЛ, 28 авг — ПРАЙМ. Переговорный процесс по транзиту российского газа через Украину после 2019 года идет в соответствии с договоренностями, достигнутыми на трехсторонней встрече представителей РФ, Еврокомиссии и Украины в июле, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы идем в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на трехсторонней встрече между Россией, Украиной и Евросоюзом", — сказал Новак.

Трехсторонние переговоры по транзиту газа между РФ, Еврокомиссией и Украиной после 2019 года прошли в июле в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

По словам Новака, стороны договорились о создании экспертной группы, которая будет состоять из представителей министерства энергетики РФ, Еврокомиссии и Украины и изучит вопросы управления украинской газотранспортной системой, ставки тарифов на транзит газа и объемы поставок газа из РФ в Европу. Он говорил, что дополнительные объемы поставок российского газа в ЕС в ближайшие пять-десять лет могут стать источником для транзита через газотранспортную систему Украины.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. "Нафтогаз" в июле подал новый иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.