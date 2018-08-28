МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 8,99 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.

Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.