МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 8,99 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
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МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Т Плюс" рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 8,99 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
https://1prime.ru/energy/20180828/829170531.html