МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 37,5% в годовом выражении и составила 276,4 миллиард рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA "Лукойла" в первом полугодии вырос на 33,1% — до 514,7 миллиарда рублей.

"Положительное влияние на динамику EBITDA… оказало увеличение доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти, рост добычи газа в Узбекистане, увеличение объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Помимо вышеуказанных факторов, росту EBITDA способствовало увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля к доллару США, положительный эффект временного лага по экспортной пошлине на нефть, а также эффект входящих запасов в переработке и сбыте", — поясняет компания.

Капитальные затраты в первом полугодии 2018 года снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,8 миллиарда рублей.

"Капитальные затраты в первом полугодии 2018 года составили 226,8 миллиарда рублей, что на 11% ниже, чем в первом полугодии 2017 года. Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с запуском основных производственных мощностей", — говорится в сообщении.

Капитальные затраты "Лукойла" во втором квартале 2018 года снизились на 12,6% по сравнению с первым кварталом — до 105,7 миллиарда рублей. Снижение связано с графиком платежей поставщикам и подрядчикам, отмечается в сообщении.

Свободный денежный поток компании в первом полугодии 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 183,1 миллиарда рублей.

Свободный денежный поток во втором квартале 2018 года вырос в три раза по сравнению с первым кварталом — до 137,2 миллиарда рублей.

"Рост свободного денежного потока связан с увеличением операционного денежного потока и снижением капитальных расходов", — говорится в сообщении компании.