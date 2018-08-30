МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство "Газпром нефти" о приобретении оренбургской нефтяной компании "Энерком", следует из сообщения ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство публичного акционерного общества "Газпром нефть"… о приобретении доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Энерком"… в размере 100%, и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", — говорится в сообщении.

"Энерком" занимается добычей сырой нефти и нефтяного попутного газа. Согласно данным "Росгеолфонда", нефтяной компании принадлежит лицензия на Солнечный участок в Ташлинском районе Оренбургской области. "Энерком" приобрела лицензию на данный участок в 2011 году, заплатив 23,1 миллиона рублей.