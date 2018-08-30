МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" во втором квартале 2018 года снизил чистый долг в 1,5 раза, до 203 миллиардов рублей против 313 миллиардов рублей в первом квартале, следует из презентации нефтяной компании.

Согласно графику погашения долга, компании необходимо во втором полугодии 2018 года погасить 48 миллиардов рублей, в 2019 году — 57 миллиардов рублей, в 2020 году — 86 миллиардов рублей, в 2021 году — 51 миллиард рублей, в 2022 году — 106 миллиардов рублей, в 2023 году и далее — 194 миллиарда рублей.

Сумма общего долга составляет 542 миллиарда рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA находится на уровне 0,2.