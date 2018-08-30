ОРСК (Оренбургская обл.), 30 авг — ПРАЙМ. Повышение акцизов на бензин и дизельное топливо создает риски роста цен на него с 1 января 2019 года, заявил журналистам член совета директоров "Русснефти", генеральный директор компании "Фортеинвест" Саид Гуцериев.

"Существенно на цены будут влиять акцизы, которые будут существенно повышаться. На бензин они вырастут до более 10 тысяч рублей в следующем году. По логике, цены (на бензин и дизельное топливо — ред.) будут расти, потому что для того чтобы их экспортный паритет соответствовал внутреннему рынку, цены на внутреннем рынке должны повыситься", — считает Гуцериев.

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо в РФ с 1 января вырастут до уровня, заложенного в Налоговом кодексе на 2019 год: на 4,1 тысячи рублей, до 12,314 тысячи рублей на тонну бензина и на 2,876 тысячи рублей, до 8,541 тысячи рублей на тонну дизельного топлива. Кроме того, с 1 января с до 20% с 18% вырастут ставки НДС.

"Фортеинвест" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева и является мажоритарным акционером Орского НПЗ.