МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. "Лукойл" может начать очередную программу обратного выкупа акций (buy back) в 2022 году, если досрочно завершит предыдущую, сообщил первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцын.

"Если программа будет выполнена раньше, то в 2022 году мы можем начать другую программу", — сказал Матыцын в рамках телефонной конференции.

В четверг "Лукойл" объявил о начале программы обратного выкупа акций на общую сумму до 3 миллиардов долларов на открытом рынке со сроком действия с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Программа обратного выкупа объявлена в рамках реализации стратегических инициатив, поддержанных советом директоров в декабре 2017 года.

Приобретение акций в рамках buy back будет осуществляться Lukoil Securities Limited, 100%-ным дочерним обществом "Лукойла", на регулируемых торговых площадках через профессиональных международных брокеров в соответствии со всеми требованиями применимого законодательства, сообщила компания.