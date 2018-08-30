КАИР, 30 авг /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова. Итальянская нефтегазовая компания ENI объявила об обнаружении нового газового месторождения в египетской Западной пустыне, сообщает новостной портал "Масрави".

Сообщается, что месторождение залегает на глубине порядка 17 тысяч футов. "При бурении на целевой глубине 17 тысяч футов были обнаружены несколько газоносных слоев", — уточняет издание. Сообщается, что новое месторождение было открыто в рамках работ на крупном перспективном нефтегазовом проекте Melehia в Западной пустыне.

Примечательно, что об открытии было объявлено после подписания в середине августа миннефти Египта соглашений с иностранными компаниями, в которые входила и ENI, на разведку нефти и газа. Общий объем инвестиций по этим соглашениям превысит 139 миллионов долларов.

Итальянская нефтегазовая компания ENI образована в 1953 году. Компания работает в 83 странах мира и входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний. ENI присутствует в Египте с 1954 года. Суточная добыча компании в стране по итогам 2015 года составила около 200 тысяч баррелей нефтяного эквивалента. Через свою "дочку" International Egyptian Oil Company (IEOC) владеет 100%-ной долей в проекте South West Meleiha. На сегодняшний день на участке добывается 55 тысяч баррелей нефти в сутки.

ENI открыла крупнейшее газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. Его площадь составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук (Shorouk), в котором 30% принадлежит "Роснефти", 10% — британской BP, 10% — эмиратской Mubadala Petroleum и 50% у IEOC ("дочка" ENI).