БАКУ, 1 сен /ПРАЙМ/. "Роснефть" начиная с 1 декабря 2018 года в течение года поставит 1 миллион тонн нефти турецкому нефтеперерабатывающему заводу Star Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), сообщает ГНКАР.

Соответствующий контракт подписали президент ГНКАР Ровнаг Абдуллаев и глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Документ подписан на основе заключенного между сторонами 23 августа 2018 года рамочного соглашения. Согласно условиям контракта, с 1 декабря 2018 года в течение одного года на НПЗ поступит 1 миллион тонн нефти", — сообщили в ГНКАР.

Запуск НПЗ Star запланирован на октябрь 2018 года. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год. Завод планирует перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. На заводе будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут.