МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, подчеркнув, что благодаря работе компетентных специалистов Россия занимает лидирующие позиции в данной отрасли, сообщение размещено на сайте Кремля.

"В истории страны, укреплении национальной экономики, в развитии регионов и создании крупных индустриальных центров нефтегазовый комплекс всегда играл особую, стратегическую роль. Благодаря большому, напряженному труду ваших предшественников, их компетентности и ответственному отношению к делу на протяжении многих лет Россия занимает лидирующие позиции по производству углеводородов, вносит огромный вклад в обеспечение мировой энергобезопасности", — написал он.

Путин отметил, что сегодня отрасль наращивает потенциал и открывает новые возможности для развития рынка СПГ, транспортировки сырья внутри страны и на перспективные зарубежные направления. По словам президента РФ, это доказывают масштабы современных проектов, в ходе которых решаются технологически сложные задачи, связанные, в том числе и с освоением морского шельфа в Арктике.

В заключение президент поздравил всех, кто посвятил свою жизнь работе в нефтегазовой отрасли, а также выразил особую благодарность ветеранам, заложившим "фундамент нынешних достижений".

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в первое воскресенье сентября.