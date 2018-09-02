МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо поздравил российских работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, отметив вклад России в успех соглашения ОПЕК+ и достижение стабильности на рынке нефти, говорится в его письме министру энергетики РФ Александру Новаку.

"Сегодня день, когда мы чествуем тех, кто работает во всех сферах нефтегазовой промышленности, за тот вклад, который они внесли для своей страны и всего мира. Результаты, которых мы достигли благодаря Декларации о кооперации вкупе с выдающимся лидерством вашей страны, укрепили и способствовали подъему нашей отрасли и ее работников, чем мы все вместе можем гордиться", — говорится в письме Баркиндо, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы присоединяемся к нашим товарищам и коллегам из всех секторов столь динамично развивающейся нефтегазовой отрасли России, находящейся под вашим умелым руководством, в праздновании сегодняшнего дня. Мы солидарны с ними и желаем им, а также всей Российской Федерации, светлого будущего и процветания", — отметил Баркиндо.

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в первое воскресенье сентября.