МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Моторное топливо в РФ с 27 по 31 августа значительно подорожало – прежде всего бензин 95 Класс 5, следует из данных агентства "Прайм".

Цена на оптовые партии бензина 95 Класс 5 взлетели на прошлой неделе на 1,237 тысячи рублей за тонну — до 53,406 тысячи рублей за тонну.

Бензин 92 Класс 5 подорожал до 49,720 тысячи рублей за тонну, что на 382 рубля больше, чем неделей ранее.

Оптовая цена на дизельное топливо летнее Класс 5 повысилась на 782 рубля, достигнув 51,035 тысячи рублей за тонну.



