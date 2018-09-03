МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Средние по России цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин с 27 по 31 августа продолжили рост в оптовом сегменте, авиатопливо в аэропортах также дорожало, бензин в рознице преимущественно немного подешевел, но при этом бензин марки "Нормаль-80" вырос в цене сразу на 32 копейки в Приволжье, что привело к росту на 10 копеек в среднем по стране, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

В рознице с 27 по 31 августа динамика среднероссийских цен бензина была разнонаправленной. Цена на "Регуляр-92" снизилась на 3 копейки, до 41,46 рубля за литр, на "Премиум-95" — на 1 копейку, до 44,43 рубля за литр. При этом бензин "Нормаль-80" существенно подорожал — сразу на 10 копеек, до 38,9 рубля за литр. Прирост обеспечили цены в Приволжском федеральном округе, выросшие за неделю на 32 копейки, до 39,22 рубля за литр. По дороговизне этой марки бензина Приволжье вышло на третье место среди округов РФ после Сибирского и Северо-Западного.

В оптовом сегменте цены продолжили рост. Так, бензин "Нормаль-80" подорожал на 3,3%, до 44,49 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — на 1,4%, до 46,948 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" — на 3,1%, до 451,083 тысячи рублей за тонну.

В мелкооптовом сегменте, где зачастую бензин покупают независимые АЗС, цены росли по всем маркам бензина. "Нормаль-80" за неделю подорожал на 0,4%, до 49,492 тысячи рублей за тонну, "Регуляр-92" — на 0,9%, до 51,183 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 1,5%, до 53,226 тысячи рублей за тонну.

Цена на авиакеросин в аэропортах выросла на 0,2% и составила 57,508 тысячи рублей за тонну. В опте авиакеросин также подорожал — на 2,4%, до 46,193 тысячи рублей за тонну.

Цены на летнее дизтопливо в рознице выросли на 1 копейку, до 44,62 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него увеличились на 1,2%, до 51,064 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 2,2%, до 48,205 тысячи рублей за тонну.