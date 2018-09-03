САМАРА, 3 сен — ПРАЙМ. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении преступной группы, похитившей более 2,6 тысячи тонн нефти на общую сумму свыше 45,6 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба СК РФ по региону.

По версии следствия, не позднее ноября 2016 года двое из обвиняемых Эдуард Кривенко и Андрей Трубников создали преступную группу для хищения нефти из магистрального нефтепровода в Волжском районе Самарской области и вовлекли в нее еще несколько человек. В районе поселка Просвет была сделана несанкционированная врезка, откуда нефть вывозилась на грузовых автомобилях к месту ее реализации, указанному организаторами преступной группы. Всего, по данным следствия, с ноября 2016 года по март 2017 года членами преступной группы было похищено более 2,6 тысяч тонн нефти на общую сумму свыше 45,6 млн рублей.

Кроме того, как сообщает СК, Кривенко и Трубников через двоих посредников в период с декабря 2016 года по март 2017 года передали в несколько приемов сотрудникам УФСБ по Самарской области взятку в размере 425 тысяч рублей. Последние, в свою очередь, за эти деньги "закрывали глаза" на деятельность преступной группы, говорится в сообщении.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.