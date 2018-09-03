МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) решила не продлевать антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины на импорт в ЕС солнечных батарей из Китая, говорится в заявлении регулятора.

"Учитывая потребности как производителей, так и тех, кто использует или импортирует солнечные панели, комиссия решила, что в интересах Евросоюза будет отказаться от этих мер", — сообщила ЕК. Она также добавила, что отказ от пошлин поспособствует достижению целей ЕС в области возобновляемой энергетики.

ЕК в декабре 2013 года ввела антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины на импорт солнечных батарей из Китая сроком на два года. Меры были возобновлены в марте 2017 года на 1,5 года, которые истекли в ночь на сегодня.

В январе о введении пошлин в размере 30% на импорт солнечных батарей из Китая сообщали и США. Власти Соединенных Штатов пришли к выводу, что в 2012-2016 годах китайский экспорт солнечных батарей в страну вырос на 500%, а цены резко упали — примерно на 60%, что вынудило американские фирмы практически прекратить производство на территории США. Китай в августе обратился в ВТО с иском против США в связи с этими пошлинами.