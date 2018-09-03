АНКАРА, 3 сен /ПРАЙМ/. Турция уже этой осенью может приступить к разведочному бурению месторождений углеводородов на кипрском шельфе, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Турция ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на Кипре без учета интересов турецкой общины острова.

"В Восточном Средиземноморье есть экономическая зона Турции и шельф (непризнанной) Турецкой республики Северного Кипра. По ее запросу мы предпринимаем необходимые шаги. Наше минэнерго ведет подготовку к началу бурения, мы может приступить к нему уже этой осенью", — заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с вице-премьером и главой МИД непризнанной республики Кудретом Озерсаем.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны.

В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика северного Кипра, которую признала только Турция. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва.