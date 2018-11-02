ТАЛЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Строительства газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией началось на полуострове Пакри, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономики и инфраструктуры.

Объединив газовую инфраструктуру Эстонии и Финляндии, страны смогут вступить в единый газовый рынок, куда также войдет и Латвия. Главным плюсом считается более стабильная цена за газ, отмечает министерство.

"Единый газовый рынок даст нам уверенность в том, что в будущем не возникнет ситуация, когда поставщик продает газ некоторым странам по более выгодной цене, а другим как, к сожалению, раньше было с Эстонией и другими странам Балтии, по значительно завышенной", — заявила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

В более длительной перспективе к единому газовому рынку Эстонии, Латвии и Финляндии может присоединиться и Литва с Польшей.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива. Проект планируется завершить к 2020 году.

Газопровод должен позволить передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил 206 миллионов.