МАГАДАН, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ имеет все инструменты и ресурсы, чтобы сдержать уровень розничных цен на топливо в пределах инфляции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Я по-прежнему подтверждаю то, что неоднократно говорил летом — у есть инструменты, хватит ресурсов, да и в конце концов хватит доброй воли нефтяных компаний, чтобы сдержать уровень розничных цены на моторное топливо в пределах инфляции. Именно об этом мы договорились, нефтяники согласились с этим за одну ночь", — сказал Козак в интервью программе "Вести в субботу".

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Соглашение должно начать исполняться с 1 ноября.

Козак отметил, что соглашение с нефтяниками было достигнуто поздним вечером 31 октября, и уже на следующий день началось снижение цен на различные виды топлива.

"Розничный рынок реагирует на изменения на оптовом рынке, и через несколько дней мы почувствуем эти изменения", — добавил Козак.