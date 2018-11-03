МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Факельное горение высотой до 15 метров возникло на месте аварии магистрального газопровода "Средняя Азия-Центр" Газпрома в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

По данным МЧС, информация о ЧП в Путятинском районе поступила в 17.55 мск, угрозы населенным пунктам нет.

"В четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Унгор в Путятинском районе после порыва магистрального газопровода диаметром 1200 миллиметров факельное горение достигает 15 метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участок газопровода протяженностью почти 50 километров перекрыт, происходит выгорание газа.

По предварительным данным, пострадавших нет, обстоятельства ЧП выясняются.