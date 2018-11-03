МОСКВА, 3 ноя /ПРАЙМ/. Компания "Газпром трансгаз Москва" ведет подготовку к восстановлению участка магистрального газопровода в Рязанской области, где в субботу произошёл прорыв, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось о прорыве магистрального газопровода в субботу в районе села Унгор в Путятинском районе Рязанской области. Факел пламени достигал 15 метров в высоту. Отмечалось, что авария не несет угрозы населению.

"Пострадавших и разрушений нет, в том числе благодаря соблюдению охранных зон и зон минимальных расстояний до газопровода. Газоснабжение потребителей обеспечивается по параллельным газопроводам", — говорится в сообщении предприятия.

"Ведутся подготовительные работы для восстановления поврежденного участка газопровода", — отмечается в сообщении.