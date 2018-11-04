ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя /ПРАЙМ/. Пожар на магистральном газопроводе в Путятинском районе Рязанской области прекратился, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Дмитрий Гавриков.

Порыв магистрального газопровода произошел в субботу в районе села Унгор. Возник пожар. Факел пламени достигал 15 метров в высоту. Отмечалось, что авария не несет угрозы для населения.

"Горение прекращено", — сообщил Гавриков.

Он добавил, что возгорание не требовало тушения. "На газопроводе перекрыли задвижки, и вышедший газ перегорел", — пояснил собеседник.

По данным следственного комитета, ЧП произошло на 1843-м километре газопровода примерно в 1,5 километрах от села Малиновка. Сейчас подача газа перекрыта. Компания "Газпром трансгаз Москва" ранее сообщала, что ведет подготовку к восстановлению участка магистрального газопровода, где произошёл порыв.