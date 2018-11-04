ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноя — ПРАЙМ. Дефицит дизельного топлива в Ямало-Ненецком автономном округе не наблюдается, а власти работают над тем, чтобы стабилизировать текущие цены, заявил РИА Новости глава региона Дмитрий Артюхов.

"Тема нехватки (дизельного топлива) у нас не стоит. Цены, к сожалению, испытывали рост, как и по всей стране. Каких-то отклонений существенных мы не видим – мы выросли за летний период в целом как и вся страна, примерно на те же проценты", – сказал Артюхов.

По его словам, топливо на Ямале всегда было несколько дороже по сравнению с другими регионами из-за логистической доставки. "Мы хоть регион и производящий достаточно много нефти и жидких углеводородов, но все равно переработка бензина в дизель происходит за пределами. У нас есть свои производства, но они носят локальный характер, поэтому за счет логистической составляющей у нас цена чуть выше, чем в других регионах Уральского Федерального округа", – добавил губернатор.

Артюхов уточнил, что сейчас порядок ценообразования обсуждается на самом высоком уровне руководства. "Надеемся, что удастся стабилизировать текущие цены", – заключил глава Ямала.

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Представитель Козака в четверг вечером сообщил, что крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензин и дизтопливо.