ДУБАЙ, 4 ноя — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты хотят увеличить добычу нефти в стране до 5 млн баррелей в сутки к 2030 году. Такой прогноз озвучил наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"ADNOC нарастит мощности по добыче нефти до 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году", — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, Верховный нефтяной совет утвердил капитальные расходы в размере 486 млрд дирхамов для того, чтобы поддержать планы компании по наращиванию нефтедобычи. Также ОАЭ планирует полностью обеспечивать себя газом самостоятельно, а в будущем — стать чистым экспортером.

Ранее министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщал, что к концу текущего года добыча страны составит приблизительно 3,5 миллиона баррелей в день. По данным октябрьского доклада ОПЕК, в сентябре добыча нефти ОАЭ составляла около 3 миллионов баррелей в день.

В настоящее время ОАЭ не обеспечивают себя полностью природным газом и импортируют значительные его объемы по газопроводу из Катара.