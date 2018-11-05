МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Total подписала меморандум с американской Sempra Energy, предусматривающий покупку до 9 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, говорится в релизе французской компании.

"Меморандум о взаимопонимании между Sempra Energy и Total предусматривает, что Total может заключить контракты на покупку до 9 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год на проектах Sempra Energy, связанных с развитием экспорта СПГ", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, соглашение предусматривает развитие проектов Cameron в штате Луизиана и Energia Costa Azul (ECA) в Мексике. В сообщении уточняется, что Total, которая уже владеет долей в 16,6% в Cameron LNG, может также приобрести долю в ECA LNG.

При этом оговаривается, что участие в развитии экспортных СПГ-проектов остается под влиянием множества рисков, и окончательно участие Total в них должно быть подтверждено специальным соглашением.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет. За первые три квартала года компания нарастила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, до 10,37 миллиарда долларов.