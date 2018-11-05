МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Минэнерго сообщило о завершении аварийно-восстановительных работ на газопроводе в районе села Унгор в Рязанской области.

Порыв магистрального газопровода произошел в субботу в районе села Унгор. Возник пожар. Факел пламени достигал 15 метров в высоту. Отмечалось, что авария не несет угрозы для населения.

"Пятого ноября в 11.20 аварийно-восстановительные работы завершены, произведена замена 44 метров участка трубы. Выполнена диагностика аварийного участка магистрального газопровода", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Добавляется, что газопровод заполнен, транспортировка газа осуществляется по нормальной схеме.