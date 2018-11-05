ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — ПРАЙМ. Дорогая нефть не является выгодной для России, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.

"В настоящий момент цены (на нефть) выровнялись. И мы никогда не были заинтересованы в том, чтобы они были максимально высокими", — сообщил премьер в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой.

При этом Медведев признал, что ранее отечественная экономика столкнулась с проблемой понижения стоимости барреля нефти. Однако спустя время ситуация в этой сфере смогла выровняться.

Глава кабмина подчеркнул, что высокие цены на черное золото могут создать угрозу остановки развития экономики страны.

"Нам нужны разумные цены. Сейчас с этим всё в порядке", — отметил Медведев.