ПРАГА, 5 ноя — ПРАЙМ. Внеплановая остановка четвертого энергоблока чешской АЭС "Дукованы", который был запущен в пятницу после двухмесячного перерыва на замену 20% топлива и контрольно-профилактических работ, произведена в понедельник, сообщил представитель станции Йиржи Бездек.

"При выводе четвертого энергоблока после двухмесячной остановки на полную мощность энергетики станции обнаружили у парогенератора показатели, частично отличающиеся от нормы", — сказал Бездек.

Предполагается, что задержка с перезапуском энергоблока продлится несколько дней. Остальные три блока АЭС работают на полную мощность и обеспечивают потребности получателей электроэнергии. Ранее в этом году была произведена замена части топлива и осуществлены необходимые контрольно-профилактические работы на первом и втором блоках АЭС "Дукованы".

В настоящее время в Чехии действуют две АЭС, построенные в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" находится на юго-западе республики и состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985 году, она расположена на юго-востоке страны и имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".

Во вторник чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что его правительство планирует рассмотреть вопрос о продлении жизнедеятельности АЭС "Дукованы" на 10 лет, что обошлось бы в 10 раз дешевле, нежели строительство нового энергоблока, которое специалистами оценивается примерно в 9 миллиардов долларов.