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ВАШИНГТОН, 5 ноя /ПРАЙМ/. Анонсированные санкции против Ирана не оказали влияния на цену нефти марки Brent, если сравнивать показатели в мае и текущие, удалось безболезненно убрать с рынка 1 миллион баррелей иранской нефти, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

"Мы ожидаем, что в 2018 году предложение (на нефть — ред.) превысит спрос. Думаю, что в мае цена на Brent была такой же, как и сейчас. Это показывает, что мы смогли убрать (с рынка – ред.) около миллиона баррелей сырой иранской нефти без увеличения цены нефти", — сказал Хук на брифинге.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября минфин США внес более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана в санкционный список, в том числе 14 крупнейших банков, при этом исключив из санкций по экспорту иранской нефти Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Турцию и Тайвань.