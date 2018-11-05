МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Сильного обвала предложения на мировом рынке нефти из-за санкций США к Ирану ждать не стоит, как и роста цен на нефть до 100 долларов за баррель в этом году, заявил РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Сильного обвала предложения (на мировом рынке нефти — ред.), судя по всему, пока ждать не стоит. Импорт нефти из Ирана, вероятно, еще упадет по сравнению с октябрем — но общее падение добычи относительно квоты вряд ли превысит 1 миллион баррелей в день. Это значит, что в системе сохранятся резервные добычные мощности — факт, который не даст ценам взлететь до 100 долларов (за баррель — ред.) в этом году. Более вероятно, что они пока останутся в диапазоне 70-80 долларов", — пояснил Маринченко.

Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана, которые в том числе охватывают экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США предоставляют временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

"Перечень стран неочевидный — Испания, например, тоже закупала нефть из Ирана, но в список не попала, в отличие от Италии. Вообще, немного неожиданно, что в списке присутствуют европейские страны, но самое главное, что туда включены Китай и Индия — крупнейшие импортеры", — считает Маринченко.

Утром 5 ноября на фоне давно ожидаемого начала санкций США к Ирану мировые цены на снижались примерно на 0,5%. По состоянию на 9.11 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 72,5 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,57%, до 62,78 доллара за баррель. В течение дня снижение замедлилось, и начался рост цен, а после заявления о странах, попавших под исключения, цены ускорили рост. По состоянию на 17.12 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 73,56 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 63,53 доллара за баррель.

"Снижение цен ниже 80 долларов произошло на фоне смягчения позиции США по иранским санкциям, поэтому высокая вероятность выдачи специальных разрешений была уже учтена в ценах", — пояснил Маринченко.