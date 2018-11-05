МОСКВА, 5 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) французского нефтегазового гиганта Total S.A. на уровне 'AA-', прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает "консервативный" леверидж компании на протяжении производственного цикла. Финансовые показатели Total, как ожидается, сохранятся в рамках прогноза Fitch на 2018-2022 годы", — сообщает агентство. Консервативной называют структуру капитала компаний, которые в основном используют собственные средства для приобретения активов, они также имеют низкий леверидж.

Аналитики Fitch отмечают также здоровый уровень ликвидности Total и прогнозируют рост добычи углеводородов.

"Производственные расходы и капитальные затраты Total в 2017 году продолжали снижаться… Подразделение по добыче нефти показало сильные результаты в 2017 году, рост выручки в секторе составил 4%. Fitch прогнозирует рост выручки этого отделения на 7% в 2018 году и на 4% в 2019 году", — пишет агентство.

Доходы подразделения компании по переработке нефти будут оставаться важным стабилизирующим фактором для поддержания финансового положения компании, добавляют в агентстве. При этом увеличение дивидендов компании рассматривается в агентстве как "посильное" на фоне роста свободного денежного потока Total.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.