МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Венесуэла за январь-сентябрь погасила 1,5 миллиарда долларов предоплат, полученных от "Роснефти", осталось погасить еще 3,1 миллиарда долларов, говорится в презентации российской компании к отчету по МСФО за девять месяцев текущего года.

Согласно презентации, по данным на 31 декабря 2017 года долг по предоплатам составлял 4,6 миллиарда долларов, а по данным на 30 сентября 2018 года — 3,1 миллиарда долларов. Это основная сумма без учета процентов.

В материалах компании к отчету по МСФО за первое полугодие сообщалось, что Венесуэла в первом полугодии снизила долг перед "Роснефтью" по авансам на 21,7%, до 3,6 миллиарда долларов по состоянию на 30 июня 2018 года.

В марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро говорил, что "Роснефть" выдала венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.

Погашение долга PDVSA происходит в виде поставок нефти и нефтепродуктов, идет строго под контролем, новых предоплат "Роснефть" предоставлять не планировала, отмечал советник президента "Роснефти" Александр Крастилевский.