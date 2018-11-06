МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. С 29 октября по 2 ноября оптовые цены на моторное топливо в РФ изменились разнонаправленно, следует из данных агентства "Прайм".

Цены на оптовые партии бензина марок 95 Класс 5 и 92 Класс 5 снизились на 255 рубля и 98 рублей за тонну, составив 56,175 тысячи рублей за тонну и 50,393 тысячи рублей за тонну соответственно. Снижение цен объясняется давлением, которое оказывает правительство на вертикально-интегрированные компании (ВИНК) с целью остановить рост цен на моторное топливо в преддверии повышения акцизов и НДС с 1 января 2019 года.

Средневзвешенная оптовая цена на дизельное топливо Класс 5 (летнее, межсезонное и зимнее) продолжило дорожать и достигло 53,901 тысячи рублей за тонну – на 236 рублей больше, чем неделей ранее.



