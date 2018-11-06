МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Объем капитальных вложений Роснефти в 2018 году составит около 900 миллиардов рублей, в следующем году ожидается их рост на 20-25%, сообщил в ходе телефонной конференции первый вице-президент компании Павел Федоров.

"Мы выходим на показатель порядка 900 миллиардов рублей капитальных вложений за весь (2018 — ред.) год… рост происходит прежде всего за счет увеличения инвестиций в добычу. И здесь мы с прицелом на следующий год видим рост около 20-25% с точки зрения капитальных вложений за счет запуска новых добычных проектов", — сказал Федоров.

Во вторник "Роснефть" сообщила, что пересмотрела свою цель по объему финансирования инвестпрограммы 2018 года на уровне около 800 миллиардов рублей в сторону увеличения.

В начале мая "Роснефть" сообщила, что совет директоров компании поддержал предложения по улучшению ее инвестиционной привлекательности. Среди одобренных мер были, в частности, buy back акций, а также снижение целевого уровня инвестиций в 2018 году на 20% по сравнению с ранее утвержденным уровнем — до 800 миллиардов рублей.