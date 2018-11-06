МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Доходы топ-менеджеров "Роснефти", входящих в состав правления компании, за девять месяцев 2018 года сократились на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,009 миллиарда рублей, следует из ежеквартального отчета компании.

При этом из общей суммы вознаграждения 1,67 миллиарда рублей составили премии, еще 676,4 миллиона — выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений, 573 миллиона — заработная плата, 89,8 миллиона — вознаграждения за участие в работе органа управления.

Годом ранее, за девять месяцев 2017 года, вознаграждение составило 3,29 миллиарда рублей. Как поясняли тогда в компании, высокий уровень вознаграждения был связан с выплатой премий за успешную реализацию интегральной приватизационной сделки — покупки "Башнефти" и продажи 19,5-процентного пакета акций "Роснефти".

В правление "Роснефти" в настоящее время входят 11 человек: глава "Роснефти", первый вице-президент, вице-президенты и финансовый директор.