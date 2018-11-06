МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Ирак планирует обеспечить увеличение добычи нефти, а также расширение экспортных мощностей в ближайшее время, сообщил в интервью агентству Рейтер министр нефти страны Тамер аль-Гадбан (Thamer Ghadhban) во вторник.

"Ирак ожидает мощность нефтяной добычи на уровне 5 миллионов баррелей сырья в сутки в 2019 году, в то время как средний объем экспорта достигнет примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки", — передает агентство слова министра. Ирак также планирует нарастить экспортные мощности до 8,5 миллионов баррелей в сутки в "ближайшие годы" после модернизации энергетической инфраструктуры, добавил министр.

"Это один из главных приоритетов. Мы уже ведем переговоры с международными компаниями, но сейчас мы близки к заключению сделок и скоро решим этот вопрос", — также сказал аль-Гадбан агентству.

Из этих ожидаемых 8,5 миллионов 6,5 миллиона баррелей в сутки предполагается обеспечивать добычей на южных месторождениях, и 1 миллион баррелей в сутки — объем, который станет доступным после завершения строительства нового нефтепровода "Киркук — Джейхан".

Министр добавил, что планируется подписание соглашения с BP и оно будет направлено на увеличение добычи с месторождений, расположенных рядом с городом Киркуком.

Как добавил министр, ведомство получило заявки от трех международных подрядчиков на строительство гигантской установки очистки воды, необходимой для увеличения нефтедобычи.