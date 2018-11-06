МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Вторые энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе будут запущены в ноябре-декабре 2018 года при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности, сообщает Минэнерго РФ по итогам совещания под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.

На совещании обсуждался ход реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

"На энергоблоках второй очереди Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС (два блока по 235 МВт) проводятся пусконаладочные работы, предшествующие комплексному опробованию. Ориентировочный срок, когда вторые очереди парогазовых установок будут допущены на оптовый рынок для поставки электроэнергии и работы в сети – ноябрь-декабрь 2018 года, при условии готовности вторых этапов схем выдачи мощности", — заявил замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, Черезов доложил о ходе реализации мероприятий ФЦП по строительству электросетевых объектов. В частности, о выполнении строительно-монтажных работах на линии электропередачи 330 кВ Западно-Крымская – Севастополь и 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и подготовке разрешительной документации, необходимой для ввода объектов в эксплуатацию.

Минэнерго РФ 3 октября сообщало, что Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной после успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ. Окончательный ввод в эксплуатацию первых блоков Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе намечен на первую декаду ноября.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).